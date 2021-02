Campionessa di motocross, il suo sorriso un «motore» nella lotta contro il cancro

Con il vento che soffia sul casco e la strada che vibra sotto le ruote, quando Francesca Nocera scende in pista prova l’emozione di sentirsi leggera come una piuma sulla sella della sua moto. Dopo cinque titoli italiani, due podi mondiali, tre vittorie alle Nazioni Europee a squadre di Motocross, lei sa bene cosa vuol dire soffrire per vincere, sacrificare tutto, tenere fede ai suoi obiettivi: ed è questo che l’ha salvata quando, tre anni fa, la vita le ha presentato l’ostacolo più grande, un carcinoma al quarto stadio alla tiroide. Francesca vive a Fara Olivana con Sola e da quando aveva 18 anni gareggia con le Fiamme Oro. Tenacia, coraggio e determinazione sono le doti che fanno di lei una grande atleta, le hanno permesso di affrontare a viso aperto le più impegnative battaglie della vita e ora l’hanno convinta a diventare testimonial dell’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in questi giorni in campo per la tradizionale raccolta fondi con le «Arance della salute» (nei supermercati e online su www.arancedellasalute.it).