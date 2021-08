Cantamessa il bergamasco che ha portato Madonna su un treno storico in Puglia

Luigi Cantamessa, bergmasco e direttore della Fondazione Ferrovie dello Stoto ha esaudito a tempo record il desiderio della star americana in visita in Puglia.

La pop star più famosa al mondo, l’ingegnere bergamasco diventato il principe delle ferrovie italiane, e quel treno storico carico di memorie. Luigi Cantamessa, direttore di Fondazione Fs, questa volta s’è superato: l’ingegnere di Trescore è riuscito a stupire nientemeno che Madonna, esaudendo un desiderio della star durante il suo soggiorno in Puglia. È successo che qualche giorno prima di Ferragosto la cantante – in vacanza a Fasano con figli, amici e staff - chiede di poter andare ad ammirare il barocco leccese viaggiando a bordo di un treno storico, sulla stessa linea che i suoi nonni emigrati in Usa hanno percorso nel 1919, quando – da Sulmona – sono sbarcati a Napoli, lì dove li aspettava il piroscafo diretto negli Stati Uniti.

Per questa «missione impossibile» viene contattato Cantamessa, rientrato nella Bergamasca per le ferie estive: «Ero in vacanza con i miei genitori. Mi precipito in Puglia con tre collaboratori, faccio spostare da Sulmona a Fasano, dove si trova Madonna, un treno storico del 1928 con carrozza centoporte e organizzo il viaggio per Lecce.