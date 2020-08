Caos trasporti, tra treni e pullman Fumata nera sul nodo capienze

Ci si attendeva notizie dalla Conferenza Stato-Regioni, riunitasi giovedì 6 agosto con anche questo punto all’ordine del giorno; la sintesi, in realtà, è che sul tema occorrerà riaggiornarsi lunedì, quando Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza, incontrerà i ministri Roberto Speranza (Salute), Paola De Micheli (Trasporti) e Francesco Boccia (Affari regionali). La questione è appunto nota e ha animato il dibattito negli ultimi giorni.

Riassunto estremo: il 31 luglio Trenitalia e Italo hanno ripristinato la possibilità di viaggiare al 100% della capacità sui treni a lunga percorrenza, e sempre quel giorno Regione Lombardia ha dato il via libera a un’ordinanza che consente l’occupazione del 100% dei posti a sedere di treni e bus; era poi intervenuto il ministro Speranza, con un’apposita (contro)ordinanza per ripristinare i vecchi limiti del 50% dei posti a sedere. Trenord ha però mantenuto il 100%, altre realtà invece erano state prudenti già in partenza (per esempio Atb non aveva modificato al rialzo le proprie capienze). Una situazione non solo lombarda, comunque: le regioni hanno adottato criteri diversi, non senza attriti con Roma. Chiarimenti non ce ne sono stati, dunque tutto resta com’era: su Trenord si continuerà a potersi sedere senza alternanza, mentre sui bus ci si ferma al 60%.