Capi e accessori contraffatti dell’Atalanta, maxi sequestro fuori dallo stadio

In particolare, i finanzieri della Tenenza di Grumello del Monte, a seguito di controlli nei pressi dello stadio di Bergamo in occasione di un incontro casalingo della squadra di calcio bergamasca, hanno individuato numerosi capi di abbigliamento e accessori riconducibili alla squadra ma contraffatti: li hanno trovati esposti per la vendita su una bancarella gestita da un cittadino brianzolo, posizionata nel piazzale antistante all’impianto sportivo.