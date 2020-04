Capienza al 25% e (quasi) tutti a sedere Bus, ecco come si viaggerà nella Fase 2

Corse ogni 15 minuti. Per le linee 5, 6 e 8 si punta a 7,5 almeno nella fasce di punta. Le funicolari per ora non riaprono. Scarfone: «Per il controllo dei flussi, fondamentali le forze dell’ordine».

Corse ogni quarto d’ora su tutte le linee Atb, «con l’obiettivo di arrivare a 7 minuti e mezzo nella tratta urbana di quelle più utilizzate». Ovvero la 5 (Osio-Dalmine-Bergamo-Torre Boldone-Villa di Serio-Scanzorosciate), la 6 (San Colombano-Porta Nuova-Azzano-Stezzano) e la 8 (Seriate-Bergamo-Ponte San Pietro): «Stiamo valutando se solo nelle fasce di punta o durante tutta la giornata» spiega Gianni Scarfone, direttore generale Atb, alle prese con le decisioni operative della Fase 2 che scatta lunedì, quando «ripristiniamo il normale orario», senza le corse scolastiche, ovviamente. Per fine settimana il quadro sarà completo. Orari compresi.

«Il servizio cesserà intorno alle 20,30-21, così come quello del tram, per il quale prevediamo corse ogni 15 minuti» prosegue Scarfone, questa volta nelle vesti di amministratore delegato della Teb. Poi si torna in Atb, ma salendo sulle funicolari. Anzi, no: «Il servizio per il momento non riprenderà: col solo l’obbligo delle mascherine avremmo potuto trasportare 7 persone per carrozza».