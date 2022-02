Carabineri accoltellati a Nembro, l’aggressore arrestato al confine: stava fuggendo in Francia

Si è conclusa domenica sera 5 febbraio la fuga del marocchino di 36 anni, di casa a Pradalunga ma irreperibile da giovedì sera, quando a Nembro, in località Saletti, ha accoltellato due carabinieri, per fortuna fuori pericolo. L’immigrato è stato bloccato nei pressi di Bardonecchia, in Piemonte, quasi al confine con la Francia, dove si presume volesse scappare. È stato arrestato: non è noto se fosse in compagnia di un complice e come avesse raggiunto il confine di Stato.

L’immigrato vive in Italia da oltre 15 anni: separato da una donna italiana residente in Brianza, era già noto alle forze dell’ordine ben prima dell’episodio di giovedì sera, attorno alle 20. Quando, durante un’operazione antidroga pianificata, è stato sorpreso dai due carabinieri, di 24 e 26 anni – che si trovavano nella zona con altri due colleghi ed erano tutti e quattro in borghese, come prevedeva il servizio – e ha reagito sferrando loro una coltellata a testa.