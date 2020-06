Carisma, parenti e ospiti si incontrano «Visite su appuntamento. In giardino»

Sicurezza coniugata con la sensibilità verso i bisogni di parenti che non si vedono da tantissimo tempo, costretti a restare separati per le restrizioni necessarie a frenare il contagio da nuovo coronavirus.

Con queste due linee guida fondamentali si sta muovendo la Fondazione Carisma Casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice (ex Gleno) di Bergamo, per poter permettere ai parenti degli ospiti della struttura di rivedere i loro cari. Gli incontri potrebbero avere il via già da metà della prossima settimana, sempre seguendo le normative imposte dalla Regione Lombardia nell’ultima delibera, parecchio discussa, che regolamenta la riapertura delle attività sociosanitarie.

Per questo motivo nella Fondazione Carisma gli incontri, che restano secondo le norme vietati all'interno delle strutture, avverranno nel parco. «Abbiamo elaborato un piano dettagliato, studiato nei minimi particolari per garantire l’assoluto rispetto delle norme di sicurezza e il distanziamento necessari come misure di prevenzione contro il Covid – spiega Fabrizio Lazzarini, direttore generale di Fondazione Carisma di Bergamo – . Davanti alle pressanti richieste di moltissimi parenti, e alle palesi necessità di diversi ospiti che risultano in difficoltà perché hanno bisogno dell’affetto dei loro cari, e questo rischia di avere ripercussioni sulle loro condizioni psicofisiche, ci siamo interrogati: c’è un modo, rispettando le norme, per dare risposte ai bisogni della popolazione? È bastato guardare fuori dalle finestre della struttura per capire che la soluzione era lì, sottomano. Abbiamo uno splendido parco, che è accessibile in modo indipendente rispetto alla struttura. Quindi, i bisogni dei parenti e degli ospiti possono essere soddisfatti in sicurezza».