Caro bollette, un salasso da 1.500 euro a famiglia. «In tanti ora rateizzano»

Come nella morsa di una tenaglia. Alla luce degli ultimi aumenti dei prezzi delle materie prime tra energia e gas, la spesa annuale sostenuta dalle famiglie bergamasche per le bollette è destinata a lievitare e c’è già chi fa fatica a far quadrare i conti con i primi rincari applicati nel 2022. Il Governo ha annunciato un’azione di ampia portata tra i 5 e i 7 miliardi di euro per calmierare gli aumenti di luce e gas e si cercano risorse per coprire l’intervento, ma le associazioni bergamasche dei consumatori sono preoccupate. In tanti si sono già recati agli sportelli in questi giorni per chiedere supporto e chiarimenti sugli aumenti generalizzati e sulla possibilità di accedere a rateizzazioni.

«Con questi aumenti la spesa annuale per la bolletta elettrica per famiglia sarà di circa 823 euro, con una variazione del 68% in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021), corrispondente a un incremento di circa 334 euro in un anno – sottolinea Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo -. Per il gas, invece, la spesa della famiglia tipo ammonterà a 1.560 euro, con una variazione del 64% in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, un incremento di circa 610 euro in un anno . La situazione è allarmante per circa 470mila famiglie bergamasche (che si troverebbero a dover sostenere complessivamente rincari per oltre 700 milioni di euro, ndr), senza considerare l’inevitabile aumento dei prezzi dei beni al consumo. È urgente agire in maniera strutturale per calmierare i prezzi in questo settore, a partire dalla stabilizzazione delle misure finora adottate su oneri e Iva, prevedendo misure adeguate alle condizioni delle famiglie in base al reddito, anche attraverso detrazioni proporzionali».