Castelli Calepio, nonno rivede dopo 2 anni i nipotini bloccati a Londra per la pandemia

«Tears, hugs and kisses for everybody». Il lieto fine condito da «lacrime, baci e abbracci per tutti» è arrivato lunedì dopo due lunghissimi anni. Peter Metcalf, arzillo 76enne inglese da qualche anno trapiantato a Castelli Calepio per amore, ha potuto finalmente riabbracciare la figlia Holly e i nipotini Livvy (3 anni) e Benjamin (5 anni), sbarcati finalmente a Bergamo da Oltre Manica.

Lunedì mattina l’ex architetto in pensione, londinese doc, è stato avvistato nell’area degli arrivi all’aeroporto di Orio al Serio con palloncini, poster e gigantografie al collo: del resto, quando si tratta di accogliere amici e parenti, ai sudditi di sua maestà piace fare le cose in grande. «Non vedevo mia figlia e i miei nipoti da due anni – spiega Peter -. Holly è una poliziotta, e la pandemia, le restrizioni alla mobilità internazionale e il suo lavoro non ci hanno permesso di vederci da fine 2019. Avevo paura che i miei nipotini, che ho incontrato per l’ultima volta quando avevano uno e tre anni, non mi riconoscessero più. Ma appena mi hanno visto, all’aeroporto di Bergamo, sono scattati baci, abbracci e anche qualche lacrima di commozione».