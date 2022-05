Cede muro di sostegno, chiusa la strada provinciale Capizzone-Costa Imagna. Modificato il percorso lungo della Gimondi

Da mercoledì pomeriggio 4 maggio la strada provinciale 16 - la Capizzone-Costa Valle Imagna) -, è chiusa al traffico al chilometro 22,500 per il cedimento del muro di sostegno, per una decina di metri. La Provincia ha emesso un’ordinanza di completa chiusura della strada in quel tratto pericolante. È stata anche avvisata l’azienda di trasporto Arriva Italia (ex Sab) che dovrà modificare il tragitto per raggiungere Bedulita e Capizzone, da Costa e Roncola.