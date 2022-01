Cento volontari all’hub tamponi in piazzale Alpini: «Grande vicinanza alla comunità»

Due anni fa, ormai, la prima chiamata: c’erano da consegnare pasti e medicine alle persone sole, trovare bombole d’ossigeno per i malati, assistere chi non poteva uscire di casa. Oggi, 22 mesi dopo, la rete dei volontari che si è costituita e rafforzata durante l’emergenza del 2020, torna ad essere protagonista in città proprio mentre è appena iniziato l’anno di Bergamo Capitale italiana del volontariato. Siamo ancora in emergenza, seppure i bisogni siano diversi, rispetto al marzo di due anni fa. Subito dopo Capodanno, per tante associazioni è arrivata la chiamata del Comune, che in meno di una settimana ha allestito nell’area delle feste di piazzale Alpini un nuovo hub per i tamponi. Un’opportunità in più per snellire le code che si erano formate in altri centri e nelle farmacie della provincia, e che oggi - dopo una settimana di attività - viaggia intorno ai 200 tamponi di media al giorno (ma con una potenzialità di oltre mille).

Ai volontari delle tante associazioni che hanno risposto alla richiesta del Comune è affidato il compito dell’accoglienza, della registrazione e dell’assistenza di coloro che arrivano per effettuare un tampone. Sono in tutto un centinaio quelli che si alternano, al ritmo di una ventina al giorno, sotto la regia della cooperativa Solco Città Aperta, per non lasciare sguarnito neppure un turno (l’orario di apertura del centro è dalle 9 alle 17). «Hanno risposto tantissime associazioni – spiega Marcella Messina, assessore ai Servizi sociali –, dai volontari di Bergamo per Bergamo che ci hanno aiutato fin dalle prime settimane della pandemia, all’Avis comunale, la Croce Bianca, la Croce Rossa, gli alpini e altre: tutti si sono resi disponibili per gestire questa nuova emergenza. Il loro è un grande gesto di vicinanza alla comunità, che va proprio nel segno della Capitale del volontariato».