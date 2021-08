Chi era Marwen, il tunisino ucciso sotto gli occhi della compagna e delle due figlie

Gli amici lo descrivono come un ragazzo tranquillo, che non dava problemi ed era sempre in giro insieme alla famiglia, mentre i vicini parlano di litigi in casa e l’arrivo frequente delle forze dell’ordine. Non è un profilo univoco quello che emerge dai racconti di chi conosceva da vicino Marwen Tayari, il trentaquattrenne di origine tunisina ucciso domenica pomeriggio davanti agli occhi della compagna e delle due figlie intorno alle 13,15 in via Novelli da un giovane italiano di 19 anni, che l’ha colpito con una coltellata al petto per futili motivi.

Marwen era in Italia da molti anni, almeno dal 2007, secondo quanto raccontano alcuni suoi amici e connazionali che frequentano il bar «Escondido», situato in viale Papa Giovanni XXIII 130, vicino al luogo della tragedia. « Noi siamo originari della stessa città tunisina, Ariana - dice Nizar Arjoun, seduto fuori dal bar insieme a un gruppo di amici - e lo conoscevo sin da quando eravamo piccoli. Lui aveva frequentato le scuole in Tunisia e poi aveva deciso di partire per l’Italia : era arrivato con un barcone ed era partito dal suo Paese d’origine con la speranza di poter migliorare le sue condizioni di vita qui .