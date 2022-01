«Ciao Elio, anche i nemici ti amavano»: il ricordo di Carminati

Se si potesse riassumere in poche parole l’essenza di una persona, Elio Carminati sarebbe il poliziotto dal volto umano. Chi lo ha conosciuto ha tante storie da raccontare: aneddoti di lavoro, indagini, arresti, le domeniche allo stadio quando c’era davvero da aver paura. Ma alla fine, di lui resta una lezione impareggiabile: si può essere un poliziotto integerrimo, far rispettare la legge, prendere i cattivi ma ricordandosi sempre che si tratta di persone che meritano di essere trattate con umanità. E questo suo lato del carattere, l’umanità, glielo riconoscono per prime le persone che sono state al di là della barricata, quelle a cui ha dato la caccia in tutta la sua carriera: «Quando siamo andati in pensione, a volte è capitato che ci fermassero per strada le persone che avevamo arrestato, i “nostri clienti”, li chiamavamo, per fare quattro chiacchiere – conferma il suo storico collega Stefano Lesi, compagno per vent’anni alla squadra Mobile – perché nonostante tutto ci portavano rispetto».

«Abbiamo fatto la guerra agli ultrà, ma mai con cattiveria» ribadisce Vincenzo Ricciardi, ex questore che negli anni Ottanta portò alla Mobile Carminati quando lui ne era dirigente. «Perché essere un poliziotto umano non vuol mica dire fesso, eh» sottolinea. E ricorda che «quando a quei tempi le partite dell’Atalanta erano un problema, lui era sempre accanto a me. Non è mai mancato una domenica, io ero uno di quelli che non indietreggiava e avere lui al mio fianco era una sicurezza».