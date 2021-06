Ciclista investito da un camion a Montello: grave 56enne di Gorlago

L’impatto tra un camion e una bicicletta: un uomo, di 56 anni, è in pericolo di vita.

Grave investimento a Montello nella tarda mattinata di giovedì 10 giugno. Intorno alle 11 un uomo di 56 anni, di Gorlago, è stato investito da un camion mentre era in bicicletta. Dalle prime informazioni recuperate pare che il mezzo pesante abbia urtato la bicicletta, agganciandola per una decina di metri.

L’uomo è caduto a terra: gravi le ferite e i traumi, anche alla testa. Sul posto l’ambulanza e l’auto medica, il 56 anni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi: è in pericolo di vita. Per i rilievi del caso gli agenti dell’Unione media Val Cavallina e della Polizia Locale di Montello.