Cinzia, «bed manager» al Papa Giovanni «Sempre alla ricerca dell’ultimo posto letto»

Cinzia Capelli è la «bed manager» dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII, la prima e l’ unica in Italia. Tecnicamente è chi trova un letto per il malato che lascia il Pronto soccorso per approdare in reparto. In pratica è molto di più. È rassicurare il paziente, trovare per lui un posto sicuro, nel minor tempo possibile, dove sarà accolto, accudito e curato, facendo da collante tra medici e reparti. In questi giorni di emergenza, di letti la bed manager ne ha dovuti trovare a centinaia. E in fretta.

Il peso sul cuore è grande, ma si va avanti con il sorriso, sperando che domani sia un giorno migliore: «Ieri (martedì per chi legge, ndr) per noi del Pronto soccorso è stata una giornata tutto sommato positiva - racconta Capelli -. Abbiamo avuto un minore afflusso rispetto agli altri giorni, al terzo quartile (al 75% della capacità, ndr). Abbiamo avuto la possibilità di parlare un po’ di più con i pazienti e dopo 32 giorni di emergenza, con un turno che inizia alle 6 e finisce alle 21-22, siamo riuscite a bere un caffè tra colleghe. Ci siamo scambiate un sorriso, una parola. Ho anche potuto ringraziare i coordinatori dei reparti per i posti letto che mi stavano dando, nei giorni passati dicevo loro di fare in fretta e basta. Ma non è assolutamente il tempo per festeggiare, lo dico anche ai cittadini, continuate a stare a casa, solo così potete aiutarci».