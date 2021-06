Ciserano, si è risvegliato in ospedale il piccolo caduto dal balcone

Ha fortunatamente ripreso conoscenza nel suo letto d’ospedale il bambino nigeriano di 5 anni (ne compirà 6 tra pochi giorni) che giovedì sera, a Ciserano, in via Walt Disney, è caduto dal balcone del secondo piano del condominio dove vive con la mamma e la sorella più grande, finendo sul pavimento in cemento del piano interrato del garage.

Trasportato subito in auto da un vicino senegalese all’ospedale Policlinico san Marco di Zingonia, è stato poi trasferito a Bergamo nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale papa Giovanni XXIII. Fino a venerdì sera le sue condizioni venivano descritte stabili ma comunque gravi: l’altezza da cui è caduto è considerevole, circa 9 metri. Ora risulta invece esserci stato il tanto atteso miglioramento: si è svegliato e si ricorda quanto accaduto a dimostrazione che non dovrebbe aver riportato danni cerebrali. Il bambino, che frequenta la scuola dell’infanzia di Ciserano, era caduto dal balcone dopo essere salito su una cesta di vimini per sporgersi a guardare in basso. In quel momento non era sotto il controllo di nessuno poiché la mamma si era recata un attimo in cantina a prendere delle cose. La sorella più grande, invece, si trovava in gita scolastica a Roma.