Città Alta ancora più «beautiful». Da Mimmo arriva Ronn Moss

A postare la foto il ristorante stesso di via Colleoni, in Città Alta con il titolare Roberto Amaddeo che si è fatto immortalare con l’attore più famoso della soap-opera americana, 69 anni, amatissima anche in Italia. «Sì, è proprio lui. Qualche giorno fa è venuto a trovarci Ronn Moss, il Ridge di Beautiful. Probabilmente la mascella volitiva più amata della tv. L’attore americano ama da sempre il nostro Paese e, vien da sé, il nostro cibo e i nostri vini. Ronn si è rivelato una persona davvero piacevole. Ha voluto sapere tutto di Mimmo e di come facciamo la pizza. Ci ha promesso che quando tornerà da queste parti verrà di nuovo a trovarci» scrive il locale in Instagram.