Come è stato raggiunto il quorum dei voti in Conclave

Le divisioni sono costate care all’interno di un fronte che potenzialmente poteva contare su 17 voti ma che li ha subito dispersi fra rivalità e vecchie e nuove ruggini come l’irrompere del caso Becciu. Se qualche moderato italiano si era convinto a votare il Segretario di Stato di Francesco, Pietro Parolin, scommettendo sul fatto che avrebbe sì rappresentato una continuità con il Papa argentino ma che avrebbe anche messo il freno a una serie di riforme per le quali la Chiesa italiana non era così pronta - come, ad esempio, quella tedesca -, altri si erano concentrati su nomi più «bergogliani». Tra questi il Cardinale di Bologna, Matteo Zuppi , forte pure di un gradimento trasversale per la sua attività internazionale al fianco della Comunità di Sant’Egidio, o Pier Battista Pizzaballa , Patriarca di Gerusalemme, francescano, ma gradito anche all’universo di CL con la sua provenienza dalla Bergamasca. Questo però nelle primissime fasi, quando ancora si era a livello di ipotesi.

Nelle stesse ore gli americani però stavano trovando una inaspettata compattezza attorno alla figura ponte di Prevost, che poi, una volta entrata in Conclave ha incontrato il gradimento degli asiatici (in funzione anti Cina) e degli africani, in funzione di argine alle aperture al fronte gay e allo sfaldamento della famiglia tradizionale uomo-donna. Le prime votazioni hanno subito bruciato Parolin. Nel quarto scrutinio si è affermato lo statunitense missionario in Perù, il quorum raggiunto in modo schiacciante. Il neo Papa è andato in fretta a vestirsi utilizzando tutti i paramenti della tradizione e a scrivere il suo primo discorso