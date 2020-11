Commercio, ecco chi apre e chi chiude Guida ai meandri del nuovo decreto

Per le prossime quattro settimane, che potrebbero diventare due se l’emergenza sanitaria dovesse rallentare, il commercio lombardo subirà una battuta d’arresto. Il Dpcm in vigore da oggi stabilisce per le regioni in zona rossa - Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i generi alimentari e per quelli di prima necessità indicati nell’allegato 23 al decreto, una lista che a ben vedere riguarda non poche categorie merceologiche. Una vigilia di acquisti Ieri, alla vigilia del lockdown, supermercati e centri commerciali di Bergamo e dintorni hanno registrato un numero consistente di presenze, con clienti in coda sin dalla prima mattina. Meno affollato, invece, il centro città, già provato da una crisi mordace. «Siamo stati presi d’assalto sin dall’apertura - dice il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli -, la sensazione è che in molti pensassero di trovare il centro commerciale chiuso nei prossimi giorni. E invece un centinaio delle nostre 280 attività commerciali da domani (oggi per chi legge, ndr) potranno restare aperte, come prevede l’ultimo Dpcm. Per evitare il rischio di assembramenti resteremo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Intanto abbiamo già acceso le luminarie di Natale, un segno di speranza in un futuro migliore». Più affollato di un normale giovedì anche il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano.

«Un’affluenza trasversale, che ha riguardato sia gli alimentari sia gli altri negozi - spiega il direttore Roberto Speri - la sensazione è che la clientela non abbia ancora chiaro cosa accadrà durante il lockdown. È il caso di ricordare che nei centri commerciali dal lunedì al venerdì resteranno aperti i negozi che vendono alimentari e generi di prima necessità, nel fine settimana e nei festivi l’offerta si riduce come da decreto. Resteranno aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole». Cosa prevede il decreto Il decreto del 3 novembre sospende le attività commerciali al dettaglio salvo quelle espressamente individuate nell’allegato 23. Chiusi bar, pub e ristoranti, gelaterie e pasticcerie, centri estetici, negozi di abbigliamento e calzature, gioiellerie e tutti i negozi che vendono prodotti delle categorie merceologiche non espressamente indicate. Restano aperti alimentari, librerie, cartolerie, edicole, tabaccherie, ottici, fioristi, lavanderie, barbieri, parrucchieri, negozi di abiti, calzature per bambini e giocattoli, e ancora negozi che vendono biancheria personale, articoli sportivi e per il tempo libero, medicali e ortopedici, igienico-sanitari, cosmetici, elettrodomestici, computer e prodotti per animali. Nessun impedimento alla consegna a domicilio. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Resta ammesso (non nei mercati) il commercio al dettaglio ambulante delle stesse categorie merceologiche consentite nei negozi.