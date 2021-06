Con «Alert-Cov», anche in Bergamasca si individueranno i focolai in anticipo

Per lunghi mesi, il virus lo si è rincorso. Ora che va lento, quasi fermo, anzi arretra, correre più veloce del Sars-CoV-2 è possibile, oltre che necessario. Per il presente, e probabilmente anche per l’orizzonte che si aprirà dopo l’estate.

È il tracciamento – cioè l’efficienza nel testare i nuovi casi e nel ricostruire la rete di persone con cui questi positivi sono venuti in contatto – una delle chiavi per soffocare sul nascere ogni nuovo focolaio. Bergamo farà da apripista per modalità nuove, in grado di incrociare tecniche rodate con spunti innovativi, con la regìa dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istat e la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano «Bicocca».