Consegnata la Rosa Camuna della Regione a Confartigianato Bergamo per l’ospedale da campo

Il ricordo di Carla Fracci e il premio a Liliana Segre. Per gli artigiani e operai di Bergamo che hanno costruito l’ospedale da campo in Fiera durante l’emergenza covid il riconoscimento del governatore lombardo.

Dall’Inter scudettata a Liliana Segre fino all’ad di Moncler Remo Ruffini, sono stati tanti i personaggi di spicco premiati oggi, venerdì 28 maggio, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia con il Premio «Rosa Comuna 2021», tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia (che si celebra domani). Una cerimonia tornata ad essere svolta dal vivo, dopo il 2020 e la pandemia, in cui un momento particolare è stato dedicato a Carla Fracci.

«Nel 2020 - ha ricordato il presidente della Regione Attilio Fontana - le avevamo assegnato il Premio Rosa Camuna. Riconoscimento che, a causa della pandemia, non eravamo ancora riusciti a consegnarle personalmente. Ieri come oggi il nostro intento è quello di certificare come la Regione considerasse la sua carriera un simbolo dell’eccellenza lombarda nel mondo».