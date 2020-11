Contagi e ricoveri in aumento Ma Bergamo tiene - I dati

Il fronte sanitario resta pesante in Lombardia, con contagi (+8.822 in un giorno) e ricoveri (+300) che procedono di pari passo e la pressione ospedaliera che sale ogni 24 ore anche nella Bergamasca, seppur con numeri più contenuti rispetto alle altre province lombarde. A giovedì 5 novembre il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere tra Bergamo e provincia ha raggiunto quota 412 (di cui 37 in Terapia intensiva), rispetto ai 397 di mercoledì (32 pazienti nell’area critica): un incremento quindi di 15 unità con cinque nuovi ricoveri nelle Terapie intensive, anche se nel computo manca l’aggiornamento dei ricoverati Covid a Romano e Treviglio (l’Asst Bergamo Ovest aggiorna i dati a giorni alterni), una delle aree più in sofferenza con 157 ricoverati (mercoledì 78 nell’ospedale di Treviglio e 79 a Romano) e l’annunciata attivazione di altri 20 posti letto in ciascuna delle due strutture.

Ai dati dei ricoveri corrispondono i numeri dei nuovi infetti nella Bergamasca ancora in aumento (ieri +252 positivi accertati, in linea con i +240, +185, +147 e +190 dei giorni precedenti), ma comunque gestibili se rapportati agli incrementi giornalieri che superano o sfiorano anche le mille unità in altre province: ben 3.654 casi riscontrati in 24 ore nel Milanese (di cui 1.367 in città), +973 a Varese, +898 tra Monza e Brianza, e numeri alti a Brescia (+703), Como (+615), Pavia (+578). Sono 19.369 i contagiati registrati nella Bergamasca da inizio epidemia, con un rapporto tra contagiati e popolazione pari all’1,74% (in città sono stati rintracciati ieri 30 nuovi positivi, totale 2.529 da febbraio, tasso del 2,08%).