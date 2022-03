Contagi in aumento: in Bergamasca mancano 80mila terze dosi

I numeri, oggi come da due anni, restano la bussola. Mentre (di nuovo) crescono i contagi, i ricoveri si mantengono stabili. Ma c’è anche un’altra «lancetta» che rimane quasi ferma, e non è un dato incoraggiante: la campagna vaccinale fatica ad addentrarsi nell’ultimo miglio. Se gli irriducibili restano irremovibili, c’è però una categoria particolare: i «ritardatari» (o i «renitenti») della terza dose, circa 80mila in Bergamasca.