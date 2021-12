Contagi, nuovo picco in Lombardia: la Regione aumenta il numero dei posti letto ordinari. E la zona gialla si allontana

Ancora di più. A crescere non sono solo i contagi, che mercoledì 15 dicembre hanno toccato il picco di questa nuova ondata in Lombardia: 4.765 in ventiquattr’ore, mai così tanti dalla scorsa primavera (erano stati 4.884 il 27 marzo). La corsa – organizzativa e non epidemiologica – è anche quella per ampliare il numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid. Perché se i ricoveri vedono «un aumento graduale e non esponenziale», dunque più lento, come confermato dalla nota che la Direzione generale Welfare ha inviato agli ospedali lombardi l’altro ieri, la Lombardia cerca di anticipare il virus anche da questa prospettiva . In concreto lo fa aumentando le postazioni in area medica, cioè quelle dedicate ai pazienti «ordinari»: oltre alla nota diramata alle strutture lombarde, la Regione ha infatti comunicato al ministero della Salute di aver incrementato il numero di posti letto ordinari disponibili.

Lo si evince dal monitoraggio giornaliero dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo cui da ieri la Lombardia è salita a 8.485 posti letto disponibili in area medica, 540 in più rispetto ai 7.945 che risultavano sino a martedì. È peraltro il secondo ampliamento a stretto giro: già il 6 dicembre si era passati da una dotazione di 6.668 posti letto ad appunto 7.945. Come aveva specificato in quell’occasione la Regione, la riorganizzazione ospedaliera è «modulata su diversi livelli di allerta che ridisegna il numero dei posti letto che effettivamente al momento si potrebbero mettere a disposizione, considerando il personale necessario alla cura dei pazienti ricoverati». La Lombardia, in sostanza, si è dotata di un modello organizzativo che può portare via via sino all’attivazione in area medica di 8.485 posti letto, a seconda dell’andamento dei ricoveri.