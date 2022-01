Contro un’auto poi scappa.«Visioneremo le telecamere»

Si è allontanato subito dopo lo scontro il fuoristrada che ha centrato una macchina in marcia nella zona industriale di Cenate Sotto. Un incidente per fortuna finito senza spiacevoli conseguenze, ma con tanto spavento per i due giovani fidanzati che viaggiavano sull’auto danneggiata nell’urto. È accaduto tra sabato e domenica notte, poco prima delle 2, vicino al supermercato Md. Nessuno ha riportato ferite ma la macchina centrata dal fuoristrada ha riportato diversi danni. La mamma del conducente della vettura ha lanciato un appello su Facebook: «Mio figlio è andato a fare denuncia ai Carabinieri. Dopo l’incidente non sono riusciti a prendere il numero di targa. Se qualcuno in zona avesse le telecamere ci potrebbe essere d’aiuto».

Il sindaco Thomas Algeri ha riposto all’appello dopo aver informato la Polizia locale: «Ha fatto bene a fare denuncia, nel frattempo, informato da alcuni cittadini, ho già dato mandato al comandante della polizia locale di accedere alle telecamere e ai varchi per la lettura targhe presenti in zona e domani passeremo in rassegna il tutto. Invito chi ha fatto il danno a farsi avanti prima che siano le forze dell’ordine ad arrivare a lui».