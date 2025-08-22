Controesodo da bollino rosso, oltre 12 milioni di spostamenti - Ecco cosa sapere

Il controesodo da bollino rosso

Per il grande aumento dei flussi Anas - spiega un comunicato - ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672). Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 «Jonica» e 18 «Tirrena Inferiore» in Calabria; le Autostrade A19 «Palermo-Catania» e A29 «Palermo-Mazara del Vallo» in Sicilia; la statale 131 «Carlo Felice» in Sardegna; la statale 148 «Pontina» nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga» in Lombardia, la statale 45 “di Val Trebbia» in Liguria, la statale 26 «della Valle D’Aosta” e la statale 309 «Romea» tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 «di Alemagna» in Veneto.