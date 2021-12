Coronaria reimpiantata, la piccola Chiara rinasce a tre mesi nei giorni di Natale

«La nostra piccola ha ormai quasi quattro mesi, ma per noi è come se fosse nata adesso: è il nostro miracolo di Natale. Stava bene, poi all’improvviso ha smesso di mangiare, di crescere, vomitava. Ha avuto un arresto cardiaco, poi un infarto, e si è scoperto che aveva un’anomalia cardiaca: era destinata a morire. Sapere che ora riesce anche a ingerire il cibo per noi ha dell’incredibile: riusciamo a dire solo grazie. Grazie a Bergamo, ai medici del “Papa Giovanni”. Non smetteremo mai, per tutta la vita, di ringraziarli: dobbiamo a loro se Chiara è con noi, finalmente sana. Il più bel Natale della nostra vita.

E ora, mi scusi, ma devo correre da lei: devo anche pensare a come festeggiarla, quando la riporteremo a casa». Fabian Cervanaku, 32 anni, albanese di origine ma da 18 anni in Italia, abita con la famiglia a Ponte di Legno (Brescia), un lavoro in edilizia con cui mantiene i suoi cari, oltre alla piccola Chiara, la moglie Silbora, 29 anni e il loro primogenito Noel, 6 anni. Da oltre un mese a questa parte Fabian trascorre i suoi fine settimana al «Papa Giovanni», arriva al pomeriggio del sabato per fare una carezza a Chiara e abbracciare la moglie Silbora che, da quando la loro piccola è stata trasferita in condizioni disperate all’ospedale «Papa Giovanni», non lascia la figlia neppure un minuto.