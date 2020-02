Coronavirus, gli studenti bergamaschi scelgono la «quarantena» volontaria

Un isolamento «concordato». Lezioni e programmi personalizzati a casa, anche con il supporto di videochiamate, per consentire un rientro graduale degli studenti a scuola e prevenire qualsiasi rischio. I sei studenti bergamaschi del Progetto Intercultura tornati dalla Cina negli ultimi giorni si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare aggiornata del Ministero della Salute. Una sorta di sorveglianza attiva, quotidiana, per monitorare l’eventuale febbre o altri sintomi nei 14 giorni successivi al ritorno dalle aree della Cina in cui si sta espandendo il coronavirus.