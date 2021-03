Coronavirus nella Bergamasca In 7 giorni 109 ricoverati in più

Un incremento costante e progressivo, che ha fatto scattare l’allerta negli ospedali bergamaschi. L’impennata dei ricoveri Covid non conosce sosta, con un picco nell’ultima settimana: solo dal 28 febbraio a ieri si è registrato infatti un saldo di 109 ricoverati in più, un dato superiore ai 98 in più riscontrati dal 1° al 27 febbraio. Così, ieri risultavano 392 pazienti Covid, di cui 46 in Rianimazione. A gennaio, che ormai sembra un lontano ricordo, si era invvece riscontrato un calo di 52 ricoverati rispetto a dicembre.