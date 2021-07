Coronavirus, quintuplicati i casi di variante Delta nella Bergamasca

La notizia negativa, ma inevitabile, è che la variante Delta cresce anche a Bergamo. Quella che dà fiducia, invece, è doppia: non ci sono focolai se non quelli «classici» familiari, e l’aggressività patologica non è maggiore rispetto ai ceppi precedenti. La nuova mutazione è però ormai prevalente, avendo soppiantato l’Alfa (quella inglese), ed evidenzia un rischio ulteriore: già in tre casi bergamaschi si è evidenziata una «sottovariante» della Delta, cioè una lieve ma ulteriore mutazione del virus rispetto all’identikit tipico della Delta. «Anche da noi la Delta sta aumentando: il passaggio tra l’Alfa e la Delta (in fatto di prevalenza, ndr) è già avvenuto, come nel resto della Lombardia», è il punto tracciato ieri da Lucia Antonioli, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats di Bergamo, ospite del telegiornale di Bergamo Tv.