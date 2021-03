Corretto l’errore: sono 740 mila i bergamaschi da vaccinare

Tecnicamente dovrebbe essere un errore di segmentazione sulle classi di lavorazione della popolazione bergamasca. Quantitativamente e qualitativamente un pasticcio mica da ridere: se in prima battuta si era ipotizzato che i bergamaschi da vaccinare nella fase massiva potessero essere sui 600 mila invece dei 417 mila indicati dalla Regione nel suo Piano, fatti (anzi, rifatti, o meglio fatti bene...) i calcoli, il totale ammonterebbe a 740 mila persone circa. Ovvero 323 mila in più. Sì, il dato sarebbe sbagliato di oltre il 75%. Ora si attende solo la comunicazione ufficiale da parte della Regione per archiviare una volta per tutte il caso e cominciare, si spera, a fare sul serio.

Ma siccome la vittoria ha tanti padri e la sconfitta nasce generalmente orfana, nei corridoi dell’assessorato al Welfare e Sanità di Palazzo Lombardia (dove ultimamente con i dati non sembrano azzeccarci granché) pare siano già stati trovati i colpevoli perfetti: i consulenti esterni. Sarebbero stati loro a ciccare abbastanza clamorosamente la divisione in fasce dei bergamaschi interessati dalla vaccinazione, quelli cioè non compresi nelle prime fasi: in pratica la stragrande maggioranza escludendo gli over 80 e il personale sanitario e ora forze dell’ordine e mondo della scuola