Corsarola, ora a senso unico variabile Decideranno gli agenti

Altro giro, altra corsa...rola. Dal prossimo fine settimana scatta una nuova versione del senso unico pedonale lungo via Colleoni. Potremmo definirla variabile o a chiamata, nel senso che saranno gli agenti della polizia locale a deciderne l’entrata in vigore sulla base della quantità delle persone effettivamente presente lungo il cuore di Città Alta.

Niente rigidità, quindi: il senso unico tra piazza Mascheroni e piazza Vecchia sarà attivato solo se necessario, ma in una fascia oraria più estesa di quella attualmente in vigore. Nello scorso fine settimana il senso di marcia obbligato era scattato dalle 18 alle 23 del sabato e dalle 15 alle 19 della domenica: a queste fasce orarie si aggiunge quelle 10-12, per entrambi i giorni. Per il resto della giornata (e da lunedì a venerdì) liberi tutti: sabato e domenica saranno gli agenti della locale a decidere il da farsi, ma solo nelle ore indicate.