Cortenuova, capannoni alti 32 metri È il progetto per il nuovo polo di Md

Nessuna osservazione alla proposta del colosso dei discount. Il sindaco Gatta: «L’insediamento è una opportunità per il nostro paese»

Non sembra destare preoccupazione l’altezza dei capannoni del complesso logistico del gruppo di discount Md che sarà costruito a Cortenuova, sull’area delle ex acciaierie: potranno svettare fino a 32 metri da terra. «Fino ad ora – afferma il sindaco Gianmario Gatta – nessuno ha presentato osservazioni alla richiesta di variante al Pgt (Piano del governo del territorio) avanzata dal privato in deroga al limite fino a 20 metri fissato nel nostro territorio».