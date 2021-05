Covid, Bergamasca senza vittime da 4 giorni, non succedeva da febbraio

La contabilità più tragica, quella delle vittime, ha segnato ancora un bilancio di zero decessi in provincia di Bergamo.

È successo lunedì, per il quarto giorno consecutivo, ed è la tregua più robusta al termine della nuova ondata pandemica, la terza . Era dal periodo tra 29 gennaio e 1° febbraio, prima cioè delle nuove avvisaglie della recrudescenza, che per quattro giorni di fila la Bergamasca non piangeva morti per Covid: da lì, prima di raggiungere nuovamente questo risultato, si sono vissuti 112 giorni con 307 vittime .

Anche la Lombardia respira, perché le vittime lunedì sono state 7: l’ultima volta che si è registrato lo stesso numero era il 23 ottobre. L’avanzata del contagio resta contenuta . Il fattore-lunedì, cioè la ciclica altalena di dati che porge in questo giorno della settimana tradizionalmente il bilancio più contenuto della settimana (anche perché al lunedì arrivano i risultati dei tamponi elaborati il sabato o la domenica, statisticamente in numero contenuto), si conferma ancor più marcato: 35 ieri i nuovi contagi in provincia di Bergamo, rispetto agli 86 di lunedì 17 maggio; l’incidenza della provincia di Bergamo plana a quota 39 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti.