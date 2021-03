Covid e scuola, nonostante la Dad Sono 84 le classi in quarantena

La didattica è a distanza, e a distanza – temporale, s’intende – è pure la quarantena . È il dato che balza all’occhio guardando al nuovo report settimanale del «setting scuola», la linea diagnostica dell’Ats di Bergamo dedicata a studenti, insegnanti, personale non docente. Anche nella settimana tra il 15 e il 21 marzo – la seconda settimana completa in didattica a distanza, che era stata introdotta da venerdì 5 marzo – il numero di classi finite in isolamento è decisamente elevato: sono state ben 84 . Certo, è un trend in calo dopo tre settimane su cifre ancor più consistenti ( 111 classi in quarantena tra 8-14 marzo, 113 tra 1-7 marzo, 119 tra 21-28 febbraio) , ma è comunque il quarto bilancio più consistente dall’inizio dell’anno scolastico, su livelli anche superiori rispetto all’ondata di novembre.

Perché si viaggia ancora su questi valori, se gli studenti non hanno più contatti con i propri compagni di classe e stanno ognuno a casa propria? Dall’Ats non sono arrivate ulteriori specificazioni, ma la risposta sarebbe da ricercarsi nelle norme del tracciamento, reso molto più approfondito dalle indicazioni che il ministero della Salute e Regione hanno introdotto all’alba di questa nuova fase epidemica, in particolare quando s’è affacciata la moltiplicazione dei contagi da variante: la procedura di ricerca dei contatti stretti è stata infatti estesa ai 14 giorni precedenti l’«emersione» della positività, dunque si scava indietro nel tempo in maniera molto più profonda.