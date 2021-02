Covid, giù le prestazioni ambulatoriali Visite ed esami tagliati del 30%

La sanità (e la salute) extra-Covid, nel bilancio delle attività dell’ultimo anno, è un’altra distesa di numeri. I dati sulle prestazioni ambulatoriali delle strutture pubbliche e private della provincia di Bergamo fotografano quel che è successo e sono la base su cui si sta lavorando per riconsegnare alla normalità il sistema. Nei primi undici mesi del 2020, da gennaio a novembre, in Bergamasca sono state erogate 1,155 milioni di prestazioni ambulatoriali in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Si è cioè affrontato un calo del 30% per visite ed esami, dai 3,9 milioni tondi del 2019 ai 2,745 milioni del 2020 (sempre considerando il periodo gennaio-novembre, i mesi per cui è disponibile il «consuntivo»).