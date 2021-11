Covid in Lombardia: nella Bergamasca l’incidenza più bassa (35), intorno quasi tutti sopra 50 - I dati

L’inizio del rimbalzo ha una data precisa, incisa nei numeri: il 15 ottobre, tra l’altro – coincidenza o «effetto» concreto – l’inizio dell’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro e quindi del boom di tamponi. Quattro settimane dopo, la tela del contagio restituisce una Lombardia di tonalità ben diverse: Bergamo, ancora una volta virtuosa nel limitare i casi di coronavirus, è di fatto «circondata». Continua a essere la provincia lombarda con la circolazione virale più bassa, ha rinnovato la «tenuta» nonostante nell’ultimo mese il virus abbia ricominciato a correre. Lo ha fatto, in realtà, con velocità diverse tra le aree della regione. Oggi è più diffuso nello spicchio occidentale della Lombardia, peraltro come all’inizio della seconda ondata che infiammò l’autunno del 2020.

Ieri l’incidenza regionale ha toccato i 59 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, ma è una media che sintetizza solo parzialmente la ripartizione territoriale delle infezioni. La Bergamasca è appunto la provincia con l’incidenza più bassa, a quota 35; le altre due aree sotto la soglia simbolica dei 50 nuovi casi – un tempo l’unico indicatore per la zona bianca, ora combinato alla pressione ospedaliera – sono Pavia e Lecco, entrambe a 42. L’incidenza più alta è invece in provincia di Lodi (74), poi Varese (70), Monza (66), Sondrio (62) e Milano (61). Lo spicchio orientale della Lombardia frena, seppur solo lievemente, il rialzo: Brescia è a 56, sotto la media regionale, mentre Cremona e Mantova sono a 60. Situazioni da monitorare, insegna l’esperienza, perché il contagio spesso avanza per contiguità territoriale (e per relazioni sociali tra i territori): la seconda ondata in Bergamasca colpì in particolare la Bassa (anche perché l’immunità naturale dopo la prima ondata lì era minore) e quindi «entrando» dal Milanese, la terza (marzo 2021) soprattutto nelle aree al confine col Bresciano anche perché nel Bresciano quell’ondata era partita prima.