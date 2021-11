Covid, in Lombardia risalgono i ricoveri. «Ora è necessaria la terza dose per tutti»

La curva sta risalendo, lentamente, ma cresce: aumentano i ricoveri per contagi Covid, in particolare nei reparti ordinari degli ospedali lombardia, e anche al «Papa Giovanni» di Bergamo il trend è confermato. I numeri, infatti, restituiscono un quadro punteggiato da oscillazioni, all’interno comunque di una tendenza di rialzo che prosegue da un paio di settimane. Al «Papa Giovanni» l’aggiornamento di ieri indica un totale di 23 ricoverati Covid, tra i 6 in Terapia intensiva e i 17 nei reparti ordinari. Martedì si era osservato un più corposo rialzo, perché i pazienti erano saliti a 29 (di cui 7 in Terapia intensiva), mentre il dato di ieri s’è riallineato alla media della scorsa settimana.

«La tendenza alla crescita è innegabile, minima ma c’è: ora siamo a una media di due ricoveri al giorno, uno per accessi diretti al pronto soccorso, l’altro per invii da altri ospedali e strutture sempre provinciali, visto che noi siamo l’hub di riferimento Covid per la tutta la Bergamasca – illustra Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo –. La situazione non è di allarme, né da noi, né in tutta la Lombardia, ma ci attrezziamo per eventuali ulteriori crescite dei ricoveri: per il momento abbiamo aumentato di due posti i letti Covid in Malattie infettive, passando da 16 a 18, e potremmo, arrivare, se diventa necessario, ad attrezzare per i pazienti infettati dal Sars-Cov-2 due interi moduli di ricovero, cioè 24 posti. Restiamo comunque ben al di sotto della soglia d’allarme: la situazione è gestibile, e questo accade perché quest’anno abbiamo i vaccini. La crescita dei ricoveri si registra in particolare nei reparti di degenza ordinaria». La lieve e progressiva risalita si legge nei dati sul «Papa Giovanni»: tra il 13 e il 19 ottobre i posti letto occupati erano infatti 15-16, tra il 20 e il 24 ottobre si è saliti a 17-18, tra il 25 ottobre e il 1° novembre il balzo a 22-23 ricoverati.