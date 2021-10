Covid, incidenza giù anche a settembre. «Si può ragionare su ulteriori riaperture»

In Bergamasca si è passati da 23 casi ogni 100 mila abitanti a 18, in Lombardia da 39 a 24 casi. Signorelli (Vita-San Raffaele): «Mascherine e distanziamento devono restare cautele necessarie».

L’esame di settembre pare essere andato bene. Ed era fondamentale l’esito positivo, per affrontare con più certezze l’ingresso nell’autunno. La strada del virus in Lombardia e in Bergamasca è proseguita in discesa anche di fronte al banco di prova del rientro dalle vacanze e alla piena ripresa di attività scolastiche, universitarie e lavorative.

Basta scorrere la curva dei dati, a partire dall’indicatore principale per monitorare la circolazione virale: l’incidenza dei contagi. Il 1° settembre in Lombardia si viaggiava al ritmo di 39 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti e più basso era il valore bergamasco, a quota 23. Un mese più tardi, il 1° ottobre, l’incidenza lombarda s’è abbassata al valore di 25 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti (quindi con una contrazione del 35,9% rispetto all’incipit di settembre) e quella bergamasca è planata a quota 15 (-34,8% dall’inizio di settembre); negli ultimissimi due giorni il territorio orobico ha visto una leggera risalita dell’incidenza sino a quota 18, ma Bergamo resta tra le quindici province italiane con i numeri più bassi.