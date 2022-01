Covid, l’appello dei genitori: «A scuola le quarantene vanno semplificate»

Raccontare cosa non va nell’idea di gestione delle quarantene nelle scuole significa aprire un vaso di Pandora. Il Coorcoge, il Coordinamento dei Comitati genitori della provincia di Bergamo, lo sa bene: quotidianamente raccoglie le segnalazioni delle famiglie, alle prese con i problemi legati al trasporto e anche con quelli delle regole delle quarantene scolastiche, diverse da quelle che riguardano tutti gli altri ambiti lavorativi.

«Siamo in attesa di capire – dice Monica Ravasio, presidente del Coorcoge – se arriveranno le semplificazioni promesse perché non è possibile continuare in questo modo. Abbiamo spinto perché anche i ragazzi si vaccinassero, e in Bergamasca abbiamo raggiunto un livello di vaccinazioni anche per gli studenti delle superiori vicino 90%, senza contare che siamo sopra la media regionale e nazionale anche per quello che riguarda le vaccinazioni dei più piccoli. Non si capisce perché chi ha scelto di vaccinarsi non possa avere dei vantaggi. I problemi restano tanti: i tracciamenti sono lunghi, le segnalazioni arrivano dopo giorni. Per assurdo la cosa che funziona meglio è il passaparola con le scuole, i referenti Covid e i genitori».