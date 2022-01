Covid, le Rsa reggono: «Positivi solo 160 ospiti su seimila e lo 0,55% del personale»

La curva in salita della pandemia non sta risparmiando nessuno: giovani, anziani, famiglie intere in isolamento, scuole in quarantena, casi di positività tra il personale ospedaliero e anche tra gli ospiti e i dipendenti delle case di riposo bergamasche. Ma nelle Rsa, residenze sanitarie assistenziali per anziani, la situazione è ben diversa rispetto a due anni fa: questa volta ci sono i vaccini, e i contagi sono quasi sempre asintomatici. «La campagna massiva di vaccinazione per la dose “booster”, effettuata direttamente nelle Rsa è praticamente terminata, raggiungendo percentuali che si avvicinano al 100% – sottolinea Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario dell’Ats, Agenzia per la tutela della salute di Bergamo – . Questo consente di contenere in modo significativo sia il numero dei contagi che la sintomatologia. Secondo i dati più recenti (fino a giovedì 20 gennaio ndr) sul totale delle 66 Rsa presenti in provincia risultano ospiti positivi solo in 16 strutture. In relazione alle segnalazioni risultano positivi 160 ospiti (pari circa al 2,5% del totale degli ospiti presenti a gennaio, ovvero 5.934 persone). La maggior parte di queste persone sono asintomatiche o presentano sintomi lievi e sono state per lo più individuate nei percorsi di screening che vengono periodicamente effettuati dalle strutture. Non ci risulta il ricorso a cure ospedaliere, mentre alcune strutture hanno attivato il percorso di consulenza infettivologica, attraverso il progetto di televisita e teleconsulto infettivologico che l’Ats ha attivato con l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo e che ha reso disponibile già dallo scorso anno per tutte le Rsa e Rsd (residenza sanitarie per disabili ndr) della provincia. La normativa prevede la permanenza degli ospiti positivi (asintomatici e paucisintomatici) nelle strutture e che le stesse hanno definito, nei Piani organizzativo-gestionali presentati ad Ats, con specifici percorsi per “affrontare” in modo adeguato tali situazioni».

Il personale