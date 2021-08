Covid, l’incidenza di nuovi casi in Bergamasca è tra le più basse d’Italia

Sulla mappa del contagio, Bergamo è tra le macchie più chiare. Sembra una costante, dopo la violentissima prima ondata che consegnò il territorio orobico alla tragedia: ma ora, alla quarta burrasca del virus, la Bergamasca si conferma tra i territori a maggior tenuta stagna, analogamente a quanto successo anche lo scorso autunno e – in maniera meno marcata – in questa primavera. La classifica della maggior incidenza settimanale del virus, secondo i dati aggiornati a martedì sera, proietta Bergamo al terzultimo posto tra le province italiane : ed è virtuoso essere in coda, in questo caso, perché vuol dire che solo altri due territori presentano al momento una circolazione virale più circoscritta . L’incidenza orobica si attesta infatti a 21 nuovi contagi settimanali ogni 100 mila abitanti (più precisamente a 20,9), valori inferiori si osservano solo nelle province di Campobasso (20,5 nuovi contagi settimanali ogni 100 mila abitanti) e di Isernia (16), mentre tutti gli altri spicchi d’Italia presentano dati peggiori: quello lombardo è a quota 35, quello nazionale a 76, in testa con valori altissimi ci sono i vari angoli della Sicilia (Caltanissetta a 322, Ragusa a 282, Enna a 272).

