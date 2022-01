Covid nella Bergamasca, più guariti che nuovi casi. La curva ora si raffredda

Non accadeva da novembre. La regione per ora resta «gialla». In Bergamasca ieri 2.999 positivi e 4 morti, giù media dei contagi e incidenza

È un segno della risacca del virus. Per la prima volta da quando la quarta ondata s’è abbattuta con violenza in Lombardia, il numero di persone «attualmente positive» è sceso: giovedì erano 578.257 i lombardi con l’infezione in corso, ieri si sono ridotti a 555.704 (22.553 in meno). Questo perché i lombardi che si sono infettati ieri, in altri termini, sono stati meno di quelli che sempre ieri sono stati dichiarati guariti: non era ancora accaduto, da novembre a oggi. In concreto, iniziano a scendere gli infetti e teoricamente si smussa la quota di persone potenzialmente contagiose.

Segnali di frenata