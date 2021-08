Covid, nuovi casi in Bergamasca: dopo 5 settimane tornano a calare del 15% - I dati Comune per Comune

Dopo cinque settimane tornano a calare i nuovi casi di Covid in Bergamasca: Ats Bergamo rileva infatti un decremento percentuale pari al 15% nella settimana dall’11 al 17 agosto. Positivo anche il dato sui vaccini: il 65,1% dei bergamaschi si è vaccinato con due dosi. Ecco l’analisi di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico dell’ Ats di Bergamo.

«La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale e il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti indicano una stabilizzazione della curva epidemica per la settimana 11-17 agosto. I nuovi casi si riducono di 44 unità (3 la settimana precedente, 93 due settimane fa, 88 tre settimane fa), con decremento percentuale pari al 15% rispetto alla settimana scorsa . La media giornaliera dei casi incidenti scende a 36 da 42 di settimana scorsa. Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale si riduce a 23 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione. L’incidenza risultava pari a 26 nelle due settimane precedenti» spiegano gli esperti.