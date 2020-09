Covid, ricoveri in aumento Bergamo «resiste» ancora

Non sono numeri da allarme rosso, perché le cifre crude che la Lombardia ha conosciuto durante l’emergenza restano un paragone improponibile. Però la pressione ospedaliera del Covid in regione sta tornando a crescere, e lo dicono i numeri. In particolare, nella sola giornata di giovedì le persone positive al virus ricoverate nelle terapie intensive sono salite di cinque unità in 24 ore: per trovare un incremento giornaliero più consistente, tocca scorrere il calendario sino al 10 maggio; venerdì però - ecco una buona notizia - s’ è avuto un calo di una unità, e il numero totale dei pazienti nelle rianimazioni lombarde è sceso a 26.

Sempre venerdì, tuttavia, si sono avuti 19 nuovi ricoveri in altri reparti, e questa porzione della popolazione ospedaliera ha raggiunto quota 244. In totale, tra terapie intensive e altri reparti fanno 270 persone in cura: non erano così tante dal 3 luglio. In sintesi, sembra profilarsi uno scenario da retromarcia: per fare un confronto, il mese di luglio si era chiuso con sole 7 persone in terapia intensiva e 148 in altri reparti. Ieri comunque sono state 107 le persone dimesse o dichiarate guarite in tutta la Lombardia: dall’inizio dell’emergenza, 76.574 lombardi hanno superato l’infezione. Se i numeri negli ospedali lombardi crescono, quelli di Bergamo consegnano invece una più stabile tranquillità.