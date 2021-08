Covid, si prepara la campagna per la 3a dose: uno studio per individuare la platea

Sarà uno dei tasselli della campagna d’autunno, nel lungo cammino di convivenza col virus. Per pianificare la terza dose del vaccino, per capire da quali soggetti partire e in attesa di un disegno più uniforme a livello nazionale, occorre giocare d’anticipo: la Regione, in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano, sta così avviando uno studio per individuare le categorie da cui si dovrebbe iniziare con la terza inoculazione del vaccino. Perché è questa una delle sfide su cui si gioca il futuro prossimo della lotta al Covid, insieme alla gestione attenta delle scuole e dei mezzi di trasporto. Lo sottolinea il professor Giovanni Corrao, ordinario di Statistica medica all’Università Bicocca di Milano, tra i più attenti conoscitori dei numeri pandemici. «Per settembre non sarei così tranquillo sulla coda di questa ondata – premette l’accademico –. Cosa occorre fare? Prendere in mano la questione del trasporto pubblico, che non è stata mai seriamente affrontata in maniera sistemica. Poi servirà un importantissimo monitoraggio di ciò che avviene nelle scuole. E una programmazione attenta della terza dose del vaccino. La Regione qui si sta muovendo bene: stiamo per avviare uno studio per individuare quali sono gli individui più suscettibili al ritorno del virus. Questo studio presumibilmente coinvolgerà il territorio della Val Padana, da Cremona a Mantova, e in secondo luogo numerose Rsa in tutta la Lombardia».