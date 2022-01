Covid, vaccini: adesioni oltre il 50% per la fascia 5-11 anni

In un mese, un bambino su due ha detto «sì». O per essere più formali: hanno detto sì i genitori di un bambino su due.

Un mese fa, il 16 dicembre, iniziava l’ultimo miglio della campagna vaccinale anti Covid: mettere in sicurezza anche i più piccoli, i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Percorsi specifici, ambienti confortevoli, orari comodi – il pomeriggio nei giorni feriali, la giornata intera il sabato e la domenica – sono i perni di una strategia volta a incentivare l’immunizzazione. Per la protezione dei bambini e, più in generale, per ridurre la circolazione virale, garantendo anche la continuità della didattica in presenza.