Creattiva chiude con 40mila visitatori. L’omaggio a chi ha lavorato in Fiera per il Covid

Si chiude con 40 mila visitatori provenienti da tutta Italia l'edizione autunnale di Creattiva 2021 ospitata alla Fiera di Bergamo dal 29 settembre al 3 ottobre.

Considerato il contingentamento legato alle misure anti Covid-19, che ha costretto a limitare il numero di biglietti in vendita, si è registrato il tutto esaurito in diverse fasce orarie delle quattro giornate, in particolare al mattino e nel week-end.