Credaro, devastano il bocciodromo e prima di fuggire... banchettano

La struttura presa di mira tra domenica e lunedì da un gruppo Non trovando soldi si sono accaniti sulla sede. Impianto già riaperto.

La quantificazione dei danni è ancora in corso e forse quello economico è il dato meno significativo in questa storia di (stra)ordinaria follia. Nella notte fra domenica e lunedì il bocciodromo di Credaro è stato preso di mira da un gruppetto che - probabilmente non avendo trovando soldi - ha devastato gli ambienti, sottratto attrezzature, messo tutto a soqquadro e infine banchettato prima di andarsene indisturbato.