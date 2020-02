Da Bergamo vola all’Expo di Dubai «Vi racconto il mio tirocinio con UniBg»

Dall’Erasmus in Estonia al tirocinio a Dubai il passo è stato breve per Ilaria De Capitani, studentessa di Lingue all’Università di Bergamo. La ventiquattrenne di Calolziocorte fa parte del primo contingente italiano approdato negli Emirati Arabi per Expo 2020. Ha aderito al bando della Fondazione Crui ed è stata selezionata tra 300 studenti per un tirocinio di tre mesi presso il Commissariato generale italiano a Dubai. «Stavo concludendo l’Erasmus in Estonia – racconta –, quando mi è arrivata notizia del bando Crui. Ho inviato il curriculum e in tre settimane ho avuto la risposta. Giusto il tempo di rientrare in Italia, fare le valigie e ripartire».